SAT.1Staffel 1Folge 35vom 06.08.2020
23 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12

Eine Achtjährige macht seit zwei Wochen urplötzlich jede Nacht ins Bett, sodass sie im Elternbett schlafen muss, weil die Matratze komplett nass ist. Ihre Mutter ist sehr besorgt und veremutet hinter dem nächtlichen Einnässen eine seelische Ursache. Was belastet ihre Tochter plötzlich so sehr?

SAT.1
