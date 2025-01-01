Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Verschlossen

SAT.1Staffel 1Folge 18
Verschlossen

Die Familienhelfer

Folge 18: Verschlossen

23 Min.Ab 12

Seit Wochen verschließt die neunjährige Ardita Tag und Nacht ihr Zimmer und verweigert jedem den Zutritt. Ihre alleinerziehende Mutter ist ratlos und glaubt sogar, leises Weinen hinter der Türe zu hören. Kann sie mit Hilfe des Familienhelfers die Tochter endlich dazu bewegen, ihr offensichtlich massives Geheimnis preiszugeben?

