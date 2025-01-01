Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bitch fight

SAT.1Staffel 1Folge 19
Folge 19: Bitch fight

23 Min.Ab 12

Linda erwischt ihre 16-jährige Stieftochter Caro mit einem provokanten selbstgestochenen Tattoo am Unterarm. Rebelliert Caro gegen die Beziehung zwischen ihrem Vater und der Stiefmutter? Und kommt die Familienhelferin hinter das schockierende Geheimnis der Jugendlichen?

SAT.1
