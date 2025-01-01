Die Familienhelfer
Folge 19: Bitch fight
23 Min.Ab 12
Linda erwischt ihre 16-jährige Stieftochter Caro mit einem provokanten selbstgestochenen Tattoo am Unterarm. Rebelliert Caro gegen die Beziehung zwischen ihrem Vater und der Stiefmutter? Und kommt die Familienhelferin hinter das schockierende Geheimnis der Jugendlichen?
Die Familienhelfer
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
© SAT.1