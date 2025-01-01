Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgeputzt

SAT.1Staffel 1Folge 20
Folge 20: Ausgeputzt

23 Min.Ab 12

Eine 14-Jährige putzt lieber, statt in die Schule zu gehen. Und das, obwohl die Putzmittel ihr mittlerweile gesundheitlich schaden. Könnte ein Junge der Grund für ihren Putzzwang sein? Oder wovor versteckt sich der Teenager?

SAT.1
