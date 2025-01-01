Die Familienhelfer
Folge 20: Ausgeputzt
23 Min.Ab 12
Eine 14-Jährige putzt lieber, statt in die Schule zu gehen. Und das, obwohl die Putzmittel ihr mittlerweile gesundheitlich schaden. Könnte ein Junge der Grund für ihren Putzzwang sein? Oder wovor versteckt sich der Teenager?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
