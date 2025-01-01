Die Familienhelfer
Folge 21: Im Namen Gottes
23 Min.Ab 12
Eine Sechsjährige sperrt den neuen Freund ihrer Mutter im Keller ein und schreddert "im Namen Gottes" Geldscheine und wichtige Dokumente ihrer besorgten Mutter. Ist dies etwa nur eine Ausrede, weil das Kind den bevorstehenden Umzug verhindern will? Lehnt sie etwa ihren Ersatz-Papa ab? Oder steckt viel mehr hinter der "Stimme Gottes", die das Mädchen regelmäßig hört? Hilfe naht durch den Familienhelfer, der diesen Fragen auf den Grund geht ...
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1