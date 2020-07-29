Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Familienhelfer

Sei keine Kröte!

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 29.07.2020
Sei keine Kröte!

Die Familienhelfer

Folge 22: Sei keine Kröte!

23 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12

Ein Sechsjähriger isoliert sich auf einmal von seiner Familie und verkriecht sich in seinem Zimmer! Die Eltern fragen sich, wovor Noah plötzlich solche Angst hat. Liegt es an seiner bevorstehenden Einschulung? Oder hat der Junge ein ganz anderes Geheimnis?

