Die Familienhelfer
Folge 25: Sprachlos
23 Min.Ab 12
Seit der 19-jährige Tim aus seinem Praktikum in einer Baufirma geflogen ist, hat er eine unbändige Wut auf seinen Vater. Doch er sagt nicht, warum. Seine Mutter Jasmin ist verzweifelt. Sie erkennt ihren Sohn nicht wieder und kommt nicht an ihn heran. Kann der Familienhelfer herausfinden, welches Geheimnis den Teenager so belastet?
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
