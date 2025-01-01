Die Familienhelfer
Folge 28: I'm your baby tonight
23 Min.Ab 12
Bankkauffrau Jana ist besorgt, weil ihr 15-jähriger Sohn Ben einen Babysimulator wie ein echtes Baby behandelt. Werden er und seine 14-jährige Freundin Lilly etwa Eltern? Und will er sich mit der Babypuppe etwa auf seine Vaterrolle vorbereiten?
