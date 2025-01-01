Die Familienhelfer
Folge 6: Chef*in im Ring
23 Min.Ab 12
Nach der Trennung ihrer Eltern ist eine Neunjährige plötzlich extrem respektlos und gemein zu ihrer Mutter. Bevorzugt sie ihren Vater, den sie jetzt weniger sieht, als ihre Mutter? Gibt sie ihrer Mutter die Schuld für die Trennung? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
12
