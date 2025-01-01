Die Familienhelfer
Folge 8: Hast du mal ne Mark
23 Min.Ab 12
Lehrerin Franziska ist entsetzt, als sie den achtjährigen Niklas, einen ihrer Schüler, beim Betteln ertappt. Wird er womöglich erpresst? Wieso braucht er Geld? Und wo steckt eigentlich seine alleinerziehende Mutter Iris?
Die Familienhelfer
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2020
