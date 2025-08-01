Die fliegenden Ärzte
Folge 14: Aufbruch
45 Min.Ab 12
Weil Jim Dawson zumeist betrunken ist, hat sich seine Frau Peg ihrem Vorarbeiter Sam Foster, der in sie verliebt ist, zugewandt. Doch als sich herausstellt, dass Sam Kälber aus Baxters Herde mit dem Brandzeichen der Dawsons versieht, verlässt Peg die Farm. Auch Sharon lässt Coopers Crossing hinter sich: Sie will in Sydney eine zweijährige Ausbildung zur Sozialarbeiterin absolvieren. Vic ist darüber alles andere als erfreut ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH