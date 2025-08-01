Zum Inhalt springenBarrierefrei
Braungebrannt und mit neuen Plänen kehrt Hurtle aus seinem Urlaub an der Küste zurück. Zu Rons Entsetzen will Hurtle seine Werkstatt verkaufen, um sich an der Küste anzusiedeln. Dahinter steckt Dot, eine attraktive Witwe, die er im Urlaub kennengelernt hat und die er heiraten will. Doch dann taucht Dot in Coopers Crossing auf und klärt Hurtle darüber auf, dass sie nicht im Traum daran denkt, ihr Leben mit ihm zu verbringen ...

