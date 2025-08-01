Die fliegenden Ärzte
Folge 3: Ein ungastliches Land
44 Min.Ab 6
Familie Robertson ist neu in Australien. Die Familie sucht Arbeit und wird von Ron zu einer entfernten Farm geschickt. Dabei verirren sich Janice und Neil mit ihrem Baby und den beiden Söhnen Alfred und Alexander. Eine aufwendige und dramatische Suchaktion läuft an - doch für den kleinen Alexander kommt jede Hilfe zu spät ...
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH