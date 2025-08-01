Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Gefangen in der Einsamkeit

BetaStaffel 1Folge 19
Gefangen in der Einsamkeit

Gefangen in der EinsamkeitJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 19: Gefangen in der Einsamkeit

45 Min.

Ein schweres Unwetter zwingt Dave und Chris, einige Tage auf der Farm der Familie Irving zu bleiben. Und die wird gerade von schweren Schicksalsschlägen heimgesucht: Der jüngste Sohn Barry und Jean Irving stirbt trotz verzweifelter Rettungsversuche durch Dave und Chris an einer Schussverletzung. Kurz darauf begeht Seans Mutter einen Selbstmordversuch. Unterdessen hat Geoffrey Standish, der neue Arzt, ein verlockendes Angebot aus Sydney bekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen