Die fliegenden Ärzte
Folge 8: Die Leihmutter
45 Min.Ab 6
Die Windsors wollen endlich ein Kind haben. Da aber Mrs. Windsor keine Kinder bekommen kann, entschließen sie sich zu einer Leihmutter. Prue Browning ist schließlich bereit, für die Windsors ein Kind auszutragen. Doch dann will Prue das Baby nicht hergeben ...
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH