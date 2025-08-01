Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Im Angesicht des Todes

BetaStaffel 1Folge 20
Im Angesicht des Todes

Im Angesicht des TodesJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 20: Im Angesicht des Todes

45 Min.

Nancy Buckley hat Gebärmutterkrebs. Weil die Gewebeentnahme nicht den gewünschten Erfolg hat, hilft nur noch eine Totaloperation. Doch Nancy weigert sich. Derweil müssen die Morgans ihre Farm verkaufen. Ausgerechnet Baxter ersteigert Morgans Lieblingspferd, worauf der offene Hass gegen den Mann ausbricht. Baxter versucht, mit einer Wohltätigkeitsveranstaltung sein ramponiertes Image aufzubessern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen