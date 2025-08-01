Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Abschied für immer?

Staffel 1Folge 16
Abschied für immer?

Die fliegenden Ärzte

Folge 16: Abschied für immer?

45 Min.Ab 6

Ein neues Gerücht macht die Runde in Coopers Crossing: Demnach steht eine Eheschließung zwischen Tom und Chris unmittelbar bevor. Doch als Tom einen Fernsehbericht über eine Hungersnot in Äthiopien sieht, bekommt er Skrupel. Er beschließt, mit einem Ärztehilfskomitee nach Äthiopien zu gehen. Dorthin will Chris Tom nicht folgen. Sie wird seine Nachfolgerin auf der Station der "Flying Doctors" ...

