Die fliegenden Ärzte
Folge 5: Skandal in Coopers Crossing
44 Min.Ab 6
In Coopers Crossing findet das alljährliche Wüstenboot-Rennen statt. Und obwohl Ron und Hurtle ausgiebig trainiert haben, müssen sie die Trophäe David Gibson überlassen. Währenddessen ist Bruces zukünftige Frau Joylene eingetroffen. Er kannte Joylene nur aus Briefen und wird darum zum Gespött der Leute, als sich herausstellt, dass Joylene schwanger ist ...
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH