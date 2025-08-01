Die fliegenden Ärzte
Folge 15: Eine verlorene Generation
45 Min.Ab 6
Vic Buckley fordert Tom auf, in einen Kriegsveteranenverein einzutreten, was Chris sehr empört. Sie ist der Meinung, dass der Club nur den Krieg verherrlicht. Inzwischen ist die attraktive Claire Dobson nach Coopers Crossing gekommen. Sie behauptet, Violets Enkelin zu sein. Baxter, der in Claire eine Erbschleicherin vermutet, rät Violet zu einem Blutgruppenvergleich ...
Die fliegenden Ärzte
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Beta Film GmbH