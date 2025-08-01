Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Eine verlorene Generation

BetaStaffel 1Folge 15
Eine verlorene Generation

Eine verlorene GenerationJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 15: Eine verlorene Generation

45 Min.Ab 6

Vic Buckley fordert Tom auf, in einen Kriegsveteranenverein einzutreten, was Chris sehr empört. Sie ist der Meinung, dass der Club nur den Krieg verherrlicht. Inzwischen ist die attraktive Claire Dobson nach Coopers Crossing gekommen. Sie behauptet, Violets Enkelin zu sein. Baxter, der in Claire eine Erbschleicherin vermutet, rät Violet zu einem Blutgruppenvergleich ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen