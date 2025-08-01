Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Drogen im Camp

BetaStaffel 4Folge 10
Drogen im Camp

Drogen im CampJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 10: Drogen im Camp

45 Min.Ab 12

Kate, David und Paula sind zur Sprechstunde zu einer abgelegenen Goldmine geflogen. In dem Lager geht es rau zu: Die Sprengstoffspezialisten sind harte Männer. Besonders Bantam fällt unangenehm auf. Während Geoffrey seine frischangetraute Kate vermisst und seinen Freunden im Pub die Ohren volljammert, kommt David Ratcliffe Bantam auf die Spur: Der Schurke verschafft den Arbeitern Drogen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen