Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Eine alte Rechnung

BetaStaffel 4Folge 6
Eine alte Rechnung

Eine alte RechnungJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 6: Eine alte Rechnung

45 Min.

Essie, die Witwe eines Colonels, will ihr schönes Anwesen "Gunadooh" verkaufen. George Baxter bietet ihr zwei Millionen. Zwei Japaner überbieten ihn. Sie wollen auf dem Gelände einen Golfplatz errichten. Mac ist empört. Er kann die fürchterlichen Kriegserlebnisse im Kampf gegen die Japaner nicht vergessen. David ist entsetzt und wirft ihm Rassismus vor. Essie verkauft schließlich an Australier.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen