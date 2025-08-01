Die fliegenden Ärzte
Folge 9: Giftmüll
45 Min.Ab 12
Alex kehrt mit Frau Jilly und Sohn Ben nach einer längeren Reise auf sein Anwesen zurück. Der Arbeiter Phil Shannon hat ihre Abwesenheit genutzt, mit einer üblen Nebenbeschäftigung Geld zu verdienen: Er lässt auf ihrem Grund und Boden Giftmüll lagern. Die Giftstoffe geraten ins Trinkwasser. Phil wird davon so aggressiv, dass er seinen Arbeitgeber nach dessen Rückkehr angreift und dieser ihn erschießt.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH