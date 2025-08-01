Die fliegenden Ärzte
Folge 8: Die Funk-Hochzeit
46 Min.Ab 6
Sheena und ihr Mann Joe wollen, dass ihr Kind in Coopers Crossing zur Welt kommt. Geoffrey vermittelt Joe einen Job auf der Farm der McKinleys. Bald kommt es zu Schwierigkeiten mit einem rassistischen Angestellten. Wegen eines Notfalles kommt Geoff nicht rechtzeitig zu seiner Hochzeit nach Coopers Crossing zurück. Kate will die Trauung nicht verschieben. Die beiden geben sich über Funk das Ja-Wort
