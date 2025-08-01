Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Die Eltern der zwölfjährigen Kathy, Janet und Frank, leben getrennt. Janet hatte vom unsteten Leben als Rodeoreiter genug. Kathy hat von ihrem Vater die Begeisterung für das Rodeo geerbt. Bei einer Blutuntersuchung stellt sich heraus, dass Kathy Diabetikerin ist. Chris fliegt zu ihr und Janet, um mit der Behandlung zu beginnen. Das Mädchen ist verschwunden. Sie begleitet ihren Vater zu einem Rodeo.

