Die fliegenden Ärzte

Überraschender Befund

BetaStaffel 4Folge 17
Überraschender Befund

Folge 17: Überraschender Befund

46 Min.Ab 12

Nick Cardaci verdächtigt seinen Vater Jim, sich mit Amphetaminen aufzuputschen. Er drängt ihn, sich einem Arzt anzuvertrauen. Jim wird in seinem Lastwagen plötzlich ohnmächtig. Er verursacht einen Unfall, indem er einen entgegenkommenden Bus zum Ausweichen zwingt. Zwei Insassen sterben, zahlreiche andere werden verletzt. Die Untersuchung von Jim ergibt, dass er unter einem Gehirntumor leidet.

