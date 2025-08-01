Die fliegenden Ärzte
Folge 20: Ohne Mitleid
45 Min.Ab 12
George Baxter hat Besuch von einem amerikanischen Geschäftspartner. Dieser versucht, sich an Emma heranzumachen. Er kann George Baxter überreden, seinen langjährigen Arbeiter Ben Connell zu entlassen. Als Connell davon erfährt, begeht er in seiner Verzweiflung Selbstmord. Daraufhin setzen die anderen Arbeiter Baxter unter Druck. Schließlich muss sich der Politiker zu einem Sozialplan bereiterklären.
Die fliegenden Ärzte
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:AU, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH