Staffel 4Folge 3
Die Familie Malarvy ist für ihre wilden Sprösslinge berüchtigt. Sie kommen nach Coopers Crossing. Eines der Kinder ist krank und muss für ein paar Tage in die Klinik. Zu Vics Entsetzen nimmt die Familie ausgerechnet in seinem Hotel Quartier. Die älteste Tochter, Rosie, versteht Davids Freundlichkeit falsch. Sie verliebt sich in den Arzt und überrumpelt ihn, indem sie ihn als künftigen Ehemann präsentiert.

