Renovierung für ein KlassentreffenJetzt kostenlos streamen
Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 13.02.2020: Renovierung für ein Klassentreffen
21 Min.Folge vom 13.02.2020
Die Fords helfen einem alten Schulfreund, sein viktorianisches Haus aus dem 20. Jahrhundert familienfreundlich und modern-traditionell umzugestalten. Leannes Plan ist es, drei Wände herauszureißen und eine offene Wohnfläche mit Küche und Wohnzimmer zu gestalten. Eine Backsteinmauer, kaputte Holzböden und die schlimmste Küche, die die Fords je in Angriff genommen haben, könnten sie jedoch aufhalten.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.