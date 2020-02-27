Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 27.02.2020: Haus der Glücksbringer
21 Min.Folge vom 27.02.2020
Leanne und Steve verwandeln ein „Classic Craftsman“ in ein „Cool Craftsman“. Die Atmosphäre soll erhalten bleiben, der Innenbereich aber für eine junge Familie offener und praktischer gestaltet werden. Die Freude ist groß, als sie unter dem Linoleum Parkettboden finden. Dafür machen die Wände und Fenster einige Probleme.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
