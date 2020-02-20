Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 20.02.2020: Abriss-Tag
21 Min.Folge vom 20.02.2020
Die beiden Geschwister erwartet ein spannendes Projekt: Sie verwandeln das ursprüngliche Haus einer Familie - das aus zwei Apartments besteht - zurück in ein einzelnes Haus. Dafür reißen sie Wände heraus und stoßen auf alte Kabel, gefährliche Deckenstützen und schräge Holzböden. Es erfordert viel Energie, bevor sich Steve und Leanne an die Gestaltung und eine schöne neue Küche wagen können.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.