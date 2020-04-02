Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Folge vom 02.04.2020: Urlaub trifft Alltag
22 Min.Folge vom 02.04.2020
Ein Ehepaar kauft ein Haus im spanischen Villenstil. Sie engagieren die Geschwister Ford, damit sich das Zuhause wie Urlaub in Spanien anfühlt. Die Innendesignerin nutzt die mediterranen Elemente und die beiden verwandeln die engen Wohnbereiche in helle und offene Räume. Aus der geschwungenen Treppe wird ein visuelles Kunstwerk.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
