Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau
Die Geschwister Leanne und Steve Ford verwandeln alte Häuser in Pittsburgh, Pennsylvania, in echte Kunstwerke. Leanne ist die verrückte Designerin, Steve der talentierte Handwerker. Die Doku-Serie zeigt die Fords von der ersten Besichtigung bis zur Hausrenovierung. Dabei kommt eines nicht zu kurz: Leannes außergewöhnliche Ideen und Steve, der bei der Umsetzung nicht nur einmal daran verzweifelt.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
