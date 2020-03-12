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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Schatz im Kolonialhaus

HGTVFolge vom 12.03.2020
Schatz im Kolonialhaus

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 12.03.2020: Schatz im Kolonialhaus

21 Min.Folge vom 12.03.2020

Die Umgestaltung eines imposanten Kolonialhauses steht auf dem Programm. Die Kunden sind modern und schick eingerichtet, was einen spannenden Kontrast zum alten Stil des Hauses ergibt. Die Modernisierung von Küche, Esszimmer und Wohnzimmer übergeben sie in die Hände von Leanne und Steve.

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