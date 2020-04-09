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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Erdtöne sind das neue Weiß

HGTVFolge vom 09.04.2020
Erdtöne sind das neue Weiß

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Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 09.04.2020: Erdtöne sind das neue Weiß

22 Min.Folge vom 09.04.2020

Die Geschwister Leanne und Steve nehmen ein jüngst gekauftes Haus eines Paares in Angriff. Es ist klar: Der beengte Grundriss ist nicht mehr zeitgemäß, die Eigentümer brauchen mehr Platz und mehr Licht. Leanne entscheidet: Wände müssen weichen und Türen neu geplant werden. Sie verleiht dem Haus mit seinen Holz-Elementen einen Vintage-Look und fügt eine moderne Beleuchtung und neue Küche hinzu.

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