HGTVFolge vom 05.03.2020
Die Geschwister Ford übernehmen ein wahr gewordenes Traum-Projekt von Leanne: ein Gästehaus wie aus dem Bilderbuch. Von den Auftraggebern bekommt Leanne freie Hand und kann ihre ganze Kreativität ausleben. Sie entwirft ein Konzept im gemütlichen Landhausstil und integriert Antiquitäten der Besitzer in das Interior.

