Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Aus alt mach neu

HGTV Folge vom 26.03.2020
Aus alt mach neu

Die Fords - Bruder, Schwester, Hausumbau

Folge vom 26.03.2020: Aus alt mach neu

21 Min. Folge vom 26.03.2020

Zwei Glasbläser wünschen sich eine moderne Umgestaltung für ihr altmodisches Haus aus dem 20. Jahrhundert. Das Haus soll zeitgemäßer für die Familie werden. Leanne entwirft ein Konzept, dass die Glas-Arbeit des Ehepaars integriert. Mit der Renovierung gibt es jedoch Probleme: Die alten Böden und die Treppe drohen, das Projekt zum Scheitern zu bringen.

