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Die Garten-Retter

Von der Einöde zur Oase

HGTVFolge vom 15.05.2020
Von der Einöde zur Oase

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Die Garten-Retter

Folge vom 15.05.2020: Von der Einöde zur Oase

20 Min.Folge vom 15.05.2020

Im Baumarkt suchen Allen und Lily nach einem Rasensprenger, als Matt ihnen zur Hilfe eilt. Er übernimmt den trostlosen Garten des Paares und plant eine Oase im mediterranen Stil. Dazu gehört: eine große Terrasse mit Grill und einem großem Esstisch für Freunde und Familie. Zum Mittelpunkt des neuen Gartens werden ein Springbrunnen, eine Feuerstelle und eine Pergola mit Daybed.

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