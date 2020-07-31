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Die Garten-Retter

Nasse Sache

HGTVFolge vom 31.07.2020
Nasse Sache

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Die Garten-Retter

Folge vom 31.07.2020: Nasse Sache

20 Min.Folge vom 31.07.2020

Der 60er-Jahre-Garten von Lori und Kevin in Orange County ist voll von Tomatensträuchern und Unkraut - und hat kein Konzept. Der Garten-Retter verwandelt den Garten zu einem ultimativen Treffpunkt für das Paar und seine Freunde: mit einem Hängematten-Sofa, einem Wasserspiel und einer Terrasse mit Grill. Außerdem verleiht eine Pflanzenwand aus Keramik dem Garten die nötige Farbe und Lebensdauer.

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