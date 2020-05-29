Die Garten-Retter
Folge vom 29.05.2020: Der Hochzeits-Garten
20 Min.Folge vom 29.05.2020
Ein Paar verbringt seine freie Zeit lieber drinnen als draußen, denn der Garten ist wenig einladend. Matt stellt sich der Herausforderung: Er entwirft eine Terrasse mit einem großen Essbereich und einer Feuerstelle mit Outdoor-Sofa. Der kleine Brunnen in der Mitte des Gartens wird zum Highlight, genauso wie die Pergola mit einer maßgefertigten Bar im industriellen Stil.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.