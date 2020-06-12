Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Garten-Retter

Ein Kompost für die Feen

HGTVFolge vom 12.06.2020
Ein Kompost für die Feen

Ein Kompost für die FeenJetzt kostenlos streamen

Die Garten-Retter

Folge vom 12.06.2020: Ein Kompost für die Feen

20 Min.Folge vom 12.06.2020

Matt Blashew trifft im Baumarkt in Kansas City auf Sophie, die Hilfe bei ihrem feuchten und unbenutzten Garten benötigt. Ihr neuer Garten bekommt ein große Travertinterrasse und eine Sitzecke mit Feuerstelle im englischen Landhausstil. Ihr neuer Wohlfühlgarten für Feen ist zum Greifen nah.

Alle verfügbaren Folgen