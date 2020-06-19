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Die Garten-Retter

Fitte Knochen statt morsches Holz

HGTVFolge vom 19.06.2020
Fitte Knochen statt morsches Holz

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Die Garten-Retter

Folge vom 19.06.2020: Fitte Knochen statt morsches Holz

20 Min.Folge vom 19.06.2020

Matthew Blashaws neues Garten-Projekt befindet sich in Kansas City, Missouri, wo eine morsche Terrasse in einem kleinen und sonnigen Garten in einen malerischen Außenbereich verwandelt werden soll. Er und sein Team bauen eine Pergola mit Markise, einem Outdoor-Sofa und einer modernen Feuerstelle. Die Pflanzen verleihen dem Garten einen mediterranen Look.

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