Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Garten-Retter

Bye Bye Bambus

HGTVFolge vom 22.05.2020
Bye Bye Bambus

Bye Bye BambusJetzt kostenlos streamen

Die Garten-Retter

Folge vom 22.05.2020: Bye Bye Bambus

20 Min.Folge vom 22.05.2020

Hannahs und Patricks Garten ist voller Unkraut, wucherndem Bambus und Betonplatten. Sie nehmen Matt Blashaw mit nach Hause und lassen ihm freie Hand, dem Garten ein Makeover zu verpassen. Der Garten-Experte verwandelt den unbenutzten Schuppen in einen Party-Raum, entwirft eine Terrasse mit großem Holztisch und eine BBQ-Station. Der perfekte Garten für Sommerpartys mit Freunden!

Alle verfügbaren Folgen