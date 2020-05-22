Die Garten-Retter
Folge vom 22.05.2020: Bye Bye Bambus
20 Min.Folge vom 22.05.2020
Hannahs und Patricks Garten ist voller Unkraut, wucherndem Bambus und Betonplatten. Sie nehmen Matt Blashaw mit nach Hause und lassen ihm freie Hand, dem Garten ein Makeover zu verpassen. Der Garten-Experte verwandelt den unbenutzten Schuppen in einen Party-Raum, entwirft eine Terrasse mit großem Holztisch und eine BBQ-Station. Der perfekte Garten für Sommerpartys mit Freunden!
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.