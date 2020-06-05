Die Garten-Retter
Folge vom 05.06.2020: Square Dance war gestern
20 Min.Folge vom 05.06.2020
Marissa und Collin wohnen in einer beliebten Gegend für junge Leute in Oak Park in Sacramento. Ihr Haus ist hübsch, doch der Garten braucht einen neuen Look. Das Paar wünscht sich vom Garten-Profi eine Gartenküche und eine Feuerstelle. Und nicht nur das: Matt Blashaw verwandelt die Terrasse in eine partytaugliche Pergola mit Lichterkette und Sonnendach.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.