Die Garten-Retter
Folge vom 03.07.2020: Die Sägetherapie
20 Min.Folge vom 03.07.2020
Katy und Juan möchten mehr Leben in ihren Garten bringen, denn aktuell ist er leer und langweilig. Weil die beiden wenig Fantasie haben, plant Matt Blashew ihren Outdoor-Bereich. Er baut eine riesige Kiesterrasse, sowie eine moderne Pergola mit Platz für einen Ess- und Loungebereich. Lebendig wird der Garten durch eine Boccia-Bahn und vielen Pflanzen und Sträuchern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.