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Die Garten-Retter

Biergarten de luxe

HGTVFolge vom 26.06.2020
Biergarten de luxe

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Die Garten-Retter

Folge vom 26.06.2020: Biergarten de luxe

20 Min.Folge vom 26.06.2020

Peter und Leanna sind im Baumarkt auf der Mission nach einem Katzenklodach, als Matt Blashaw ihnen aufspürt. Er begleitet die beiden in ihren kleinen und überfüllten Garten, der an Peters Start-up Brauerei angelehnt sein soll. Matts Aufgabe ist es, den Garten in einen Biergarten zu verwandeln, der zum Feiern und Relaxen einlädt.

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