SAT.1Staffel 1Folge 9
Folge 9: Schamesröte

23 Min.Ab 12

Ein Hobby-Radrennfahrer klagt über eine seltsame Hautrötung und hat mit Hitzewallungen zu kämpfen. Nach einem Zusammenbruch offenbart sich ein lebensbedrohliches Geheimnis, doch das ist erst der Anfang. Können die Ärzte das medizinische Rätsel um den jungen Radfahrer lösen?

