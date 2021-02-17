Die Gemeinschaftspraxis
Folge 10: Ein Herz für Postboten
23 Min.Folge vom 17.02.2021Ab 12
Wenige Monate nachdem er von einem Lkw angefahren wurde, bricht Familienvater Josef mit seiner Bein-Prothese bei der Physiotherapie zusammen! Macht sich der Alleinversorger zu viel Stress oder steckt doch eine fatalere Ursache hinter seinem Kollaps?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1