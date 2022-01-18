Die Gemeinschaftspraxis
Folge 36: Außer Kontrolle
23 Min.Folge vom 18.01.2022Ab 12
Die hochschwangere Lisa hat große Angst um ihr Ungeborenes: Nach einem Treppensturz hat sie starke Blutungen. Lebt ihr Kind im Mutterleib noch? Und wieso sind ihr ohne Vorwarnung die Beine weggesackt? Währenddessen kommt ein junges Liebespaar mit einem sehr pikanten Problem in die Praxis.
