SAT.1Staffel 3Folge 32vom 24.01.2022
23 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12

Die 33-jährige Xenia kommt mit einer blutigen Hand voller Glassplitter in die Praxis. Kurz darauf übergibt sie sich auch noch auf das Brautkleid ihrer Schwester. Will sie aus Eifersucht deren Hochzeit sabotieren? - Der 32-jährige Marko ist nach einem Bauchkrampf beim Sport gestürzt, doch ist dies die Wahrheit? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Unfall?

