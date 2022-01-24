Die Schwester der BrautJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 32: Die Schwester der Braut
23 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12
Die 33-jährige Xenia kommt mit einer blutigen Hand voller Glassplitter in die Praxis. Kurz darauf übergibt sie sich auch noch auf das Brautkleid ihrer Schwester. Will sie aus Eifersucht deren Hochzeit sabotieren? - Der 32-jährige Marko ist nach einem Bauchkrampf beim Sport gestürzt, doch ist dies die Wahrheit? Oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1