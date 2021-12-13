Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Kopflos

SAT.1Staffel 3Folge 26vom 13.12.2021
Kopflos

KopflosJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 26: Kopflos

23 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12

Ida ist sehr besorgt: Ihre zehnjährige Tochter Anja leidet immer öfter unter starken Kopf- und Nackenschmerzen. Ist eine Meningitis der Auslöser ihrer Beschwerden? Und warum treibt sie sich im Balletttrikot im Industriegebiet herum? - Susanne hat Angst um ihre Mutter Rita. Seit einiger Zeit riecht und schmeckt die 53-Jährige nichts mehr und hat ständig mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Steckt tatsächlich nur eine Virusinfektion dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen