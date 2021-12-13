Die Gemeinschaftspraxis
Folge 26: Kopflos
23 Min.Folge vom 13.12.2021Ab 12
Ida ist sehr besorgt: Ihre zehnjährige Tochter Anja leidet immer öfter unter starken Kopf- und Nackenschmerzen. Ist eine Meningitis der Auslöser ihrer Beschwerden? Und warum treibt sie sich im Balletttrikot im Industriegebiet herum? - Susanne hat Angst um ihre Mutter Rita. Seit einiger Zeit riecht und schmeckt die 53-Jährige nichts mehr und hat ständig mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Steckt tatsächlich nur eine Virusinfektion dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1